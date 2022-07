Il Milan continua a lavorare per il rinnovo di contratto di Rafael Leao e secondo il Corriere dello Sport rispetto all'iniziale idea di prolungare fino al 2026 sta pensando di allungare addirittura fino al 2027 l'attuale intesa. Altri 5 anni di contratto che però dovranno anche considere il risarcimento da dare allo Sporting per la rescissione ritenuta ingiusta del 2018 e che costringerà Leao a risarcire il club portoghese e che, di conseguenza, spinge verso l'alto le richieste contrattuali dell'attaccante per i rossoneri.