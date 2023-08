Al termine dell'amichevole persa contro il Barcellona l'attaccante portogheseha parlato a Milan Tv e a Gazzetta della gara e della tournéee.- "Abbiamo giocato contro una grande squadra che sa palleggiare e a cui è difficile rubare la palla. Siamo stati compatti, purtoppo abbiamo preso un gol che era difficile da parare".Però in generale la squadra ha fatto bene, abbiamo creato ma purtroppo non abbiamo fatto gol. E' stato un buon test, ci stiamo preparando bene per la stagione che sta per iniziare"."I giocatori nuovi che sono arrivati sono forti, hanno alzato il livello dello squadra. La scoietà ha fatto bene ad accettare di partecipare a questo torneo, è importante affrontare squadre così forti"."E' un momento che aspettavo da tanto. Quando ho visto Theo uscire gli ho detto di darmi la fascia perchè me la volevo mettere. Spero di indossarla anche in partite importanti. Sono qui da quattro anni, sono orgoglioso di averla finalmente indossata"."A volte può capitare in una partita di ricevere pochi palloni, ma deve sempre cercare di trasformarli in gol o assist. Devo stare più dentro alle partite. Giocare con il Barcellona non è facile, tengono tanto la palla. Quello che conta è fare qualcosa di importante quando mi arriva la palla. Ci sono partite in cui abbiamo di più il possesso della palla e quindi tocco più palloni, altre volte meno e quindi devo aspettare il momento giusto per fare male agli avversari".