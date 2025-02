Milan, Leao polemico: "Gol di Castro? Se parlo diventa un po’ un casino"

Getty Images

Al termine della partita persa dalcontro ilper 2-1, il numero dieci rossoneroha parlato ai microfoni di DAZN ed è tornato sul primo gol dei rossoblù, viziato da un tocco di braccio di Fabbian, prima della rete di Castro: "Siamo delusi.. È complicato. L’azione del loro primo gol loro è stata strana, ma dobbiamo guardare a noi". Queste le altre parole:- "Secondo me avevamo la partita in mano, non c’è molto da dire. Il nostro obiettivo oggi era vincere. Siamo noi i colpevoli di oggi. Però è così. Dobbiamo alzare la testa, unirci e ora c’è una buona partita contro la Lazio, giochiamo a casa nostra ed è da vincere. Abbiamo fatto un primo tempo favoloso e dovevamo continuare così nel secondo tempo. Ora arriva un’altra partita importante contro un’altra squadra difficilissima. Spero di giocare a casa nostra e aiutare a prendere i tre punti".

- "Fino a fine stagione tutte le partite sono una finale. Oggi è finita così, siamo delusi ma adesso giochiamo contro un’altra squadra, difficilissima".- "Se ci credo ancora? Ovvio. Ci sono tante partite. La Serie A è difficile, tutti perdono punti. Noi cerchiamo di fare il nostro lavoro".