Milan, Leao portato al Tas dallo Sporting: la data dell'udienza e le cifre in ballo

Nuovo capitolo nella telenovela legata al trasferimento di Rafael Leao dallo Sporting di Lisbona al Lille nell'agosto del 2018, quando aveva 19 anni. Come si legge sul quotidiano lusitano Record, il prossimo 26 marzo è fissata un'udienza al TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport) di Losanna in Svizzera.



IL RICORSO - Il club portoghese ricorre contro la decisione della Fifa, che ha stabilito un risarcimento da 16,5 milioni di euro (20,6 milioni con gli interessi). Una cifra insufficiente per lo Sporting, che chiede i 45 milioni di euro previsti dalla clausola di rescissione presente nel contratto dell'attaccante portoghese classe 1999.



IL MILAN - In ogni caso il club rossonero non sarà coinvolto nella questione. Infatti, come traspare dall'ultimo bilancio, il Milan ha girato al Lille altri 20 milioni di euro (in pratica l'ammontare di quasi tutto il risarcimento per lo Sporting) dopo i 50 milioni pagati per acquistare Leao nel mercato estivo del 2019. In cambio il club francese ha rinunciato alla percentuale sulla futura rivendita del calciatore e a ottenere altri soldi dai rossoneri anche nel caso in cui il Lille e/o l'attaccante dovessero essere condannati dal Tas di Losanna a risarcire ulteriormente lo Sporting.



LEAO - Lo scorso giugno Leao ha prolungato il contratto col Milan fino a giugno 2028 con un ingaggio da 7 milioni di euro netti all'anno e una clausola di rescissione da 175 milioni di euro. Intanto circolano già delle voci di mercato sull'interesse nei suoi confronti da parte del Paris Saint-Germain in vista della prossima stagione, quando i campioni di Francia dovranno sostituire l'attaccante Kylian Mbappé, in scadenza di contratto a giugno e destinato al Real Madrid.