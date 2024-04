Leao fa 200 partite con il Milan: 'Questa è casa mia, spero di giocarne altre 200'

Il legame tra ilè sempre più forte e il portoghese lo ribadisce ancora una volta, dopo aver tagliato un altro traguardo.Contro la Fiorentina, 30esima giornata di Serie A, l'ex Sporting e Lille ha raggiunto quota(diventate 201 contro il Lecce nel turno successivo) e oggi il club lo ha premiato come solitamente accade in questi casi.- Prima dell'allenamento di oggi a Milanello, in vista dell'andata dei quarti di finale di UEFA Europa League contro la Roma, l'amministratore delegato del Milan, seguito dai presenti, ha consegnato a Leao una medaglia particolare per celebrare il traguardo.

- Furlani ha preso parola: "Rafa, quandi tu parli di Milan dici che è come una famiglia, mi piace molto questa cosa che dici. Dici che il mister (Stefano Pioli, ndr) è come un papà, io faccio lo zio (ride, ndr). Siamo molto contenti di averti nella nostra famiglia. Tu hai fatto 200 presenze con il Milan, quindi mi raccomando continua a ispirare tanti giovani milanisti".- Dopo Furlani è il turno di Leao, che tra i sorrisi fa una promessa per il futuro: "Sono molto orgoglioso, sono molto contento qua.. E grazie a tutti".

- Un altro messaggio forte e chiaro al mercato quello di Leao, nei giorni in cui si rincorrono voci di nuovi interessamenti: ultimo quello dell', rilanciato da alcuni organi di stampa portoghesi.