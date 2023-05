, valida per il ritorno delle semifinali di Champions League. Dopo l'elongazione dei muscoli adduttori della coscia destra - subita nel match contro la Lazio vinto per 2-0 dai rossoneri, l'asso portoghese ha saltato la partita d'andata e sicuramente non sarà presente per la trasferta di La Spezia.Tramite il suo profilo ufficiale Instagram,Un tempo che stringe sempre più, visto che il ritorno si disputerà già questo martedì sera. Ma il numero 17 rossonero vuole fare di tutto per tornare in campo ed aiutare i suoi compagni a centrare una rimonta clamorosa che catapulterebbe il Milan in finale della massima competizione europea, a distanza di 16 anni dall'ultima volta.