Il Milan inizia a recuperare qualche pezzo e lo fa in vista di una partita delicatissima. Contro il Newcastle i rossoneri si giocano l'Europa, vincere al St. James' Park è essenziale per mantenere vive le speranze: il minimo sarebbe il terzo posto del gruppo F che manderebbe il Diavolo ai playoff di Europa League, ma in caso di vittoria del Borussia Dortmund sul PSG per il Milan i tre punti in Inghilterra varrebbero l'accesso agli ottavi di finale di Champions. La buona notizia per Stefano Pioli, è che potrà contare su Rafael Leao: sta bene il portoghese, il problema muscolare è alle spalle e sono buone le possibilità di ottenere una maglia da titolare al fianco di Giroud e Pulisic per rilanciarsi e rilanciare i compagni.



GLI ALTRI - Leao non è però l'unico giocatore da cui arrivano novità positive. Migliorano anche le condizioni di Noah Okafor, che oggi ha svolto l'intero allenamento con il gruppo e potrebbe essere convocato per la sfida di mercoledì: decisiva la rifinitura di domani, se lo svizzero darà garanzie andrà in panchina a Newcastle altrimenti si rivedrà a San Siro contro il Monza domenica. Più complicato invece vedere Simon Kjaer in Champions, proverà il recupero per la panchina ma i rossoneri dovranno presentarsi in Inghilterra ancora con una difesa in emergenza e arrangiata con Theo Hernandez centrale.