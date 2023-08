Contro il Novara non è sceso in campo, ma con L'Etoile du Sahel sì, anche se la scena è stata tutta dedicata alla tripletta di Loftus-Cheek. Rafa Leao è pronto a riprendere in mano il suo Milan nel corso della prossima stagione, magari sognando lo scudetto e la seconda stella sul petto.



PUO' FARE ANCORA MEGLIO - Il portoghese lo scorso anno ha collezionato 48 presenze, 16 gol e 15 assist in tutte le competizioni. Numeri buoni per un attaccante di qualità, ma numeri quasi ordinari per un campione del suo calibro, che tra i piedi ha sicuramente molte più marcature da mettere a segno. Il rinnovo, in quest'ottica, può essere un incentivo molto importante. L'ultimo uomo che ha raggiunto e superato i 20 gol al Milan, è stato Zlatan Ibrahimovic, nel corso della stagione 2011-2012 (28 reti). Da lì più nessuno ha raggiunto certe cifre. Ora può essere il turno di Leao.



IL CONTRATTO - Quando in primavera è arrivata la tanto attesa firma sul rinnovo, il Milan ha inserito all'interno delle scartoffie alcuni bonus economici in favore del proprio pupillo. Banalmente, più Leao segna, più guadagna. A partire da un certo numero di gol e assist - come afferma anche La Gazzetta dello Sport - scattano delle maggiorazioni. Una volta raggiunti i 20 gol, si prospetterà un ulteriore guadagno extra.