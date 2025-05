AFP via Getty Images

Milan, Leao salta il Bologna: il motivo

7 minuti fa



Brutte notizie per il Milan che dovrà fare a meno di Rafa Leao per la prossima gara contro il Bologna. Il numero 10 rossonero era diffidato ed è stato ammonito nel posticipo della 35esima giornata dove la squadra di Conceicao era impegnata in casa del Genoa.



Al minuto 82, dopo una rincorsa su Vitinha, il milanista ha steso il genoano e si è preso un giallo sacrosanto. Si tratta come detto di un'ammonizione importante per l'ex Lille che era diffidato e non ci sarà col Bologna nella prima delle due sfide tra le due formazioni.



Se la prima varrà per il campionato, è però la seconda a essere ancora più importante in quanto si tratta della finale di Coppa Italia. Per il secondo appuntamento Leao ci sarà, per il primo invece dovrà guardare i suoi dalla tribuna.