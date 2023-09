Rafael Leao si prende la scena nel primo tempo di Milan-Newcastle, esordio dei rossoneri in questa Champions League. Ma non come avrebbe voluto. Il minuto è il 34, l'attaccante portoghese entra in area dopo l'imbucata di Theo Hernandez e si scatena: un dribbling, due dribbling, tre dribbling, la porta è spalancata... Ma Leao non calcia, si perde e alla fine tenta una conclusione di tacco, inciampando goffamente. Un'immagine diventata subito virale sui social, che non hanno perdonato l'errore del 10 rossonero.