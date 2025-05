Milan, Leao sorprende tutti e sfoggia un nuovo look per il finale di stagione FOTO

. L'attaccante portoghese del Milan ha, infatti, mostrato un nuovo taglio di capelli con una foto postata sul proprio profilo Instagram. Questo il commento: "Nuovo taglio di capelli sbloccato".Nell'immagine, infatti, si vede come Rafa abbia deciso di mettere da parte le treccine, per tornare alla classica testa rasata.- Nella stagione negativa del Milan,. Alla luce di questo, i numeri del dieci rossonero - a stagione ancora in corso - non sono troppo distanti da quelli delle annate precedenti. Ad oggi, infatti, l'ex Lille ha messo a segnoe fornitoin tutte le competizioni.

Rafael Leao a tout coupé ! pic.twitter.com/16yxjAcsvZ — Instant Foot (@lnstantFoot) May 3, 2025

Questi, invece, i numeri delle stagioni precedenti:- stagione 2021/2022: 14 gol e 12 assist;- stagione 2022/2023: 16 gol e 14 assist;- stagione 2023/2024: 15 gol e 13 assist