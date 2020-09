Il giorno dopo la vittoria contro il Bologna nell'esordio del campionato, arrivano altre novità importanti per il Milan: Rafael Leao è tornato a Milanello e ha sostenuto un allenamento personalizzato centrato sul lavoro atletico, buone notizie anche per Alessio Romagnoli che ha superato il problema al polpaccio e ha iniziato un lavoro di riatletizzazione in vista del ritorno in campo. Nessun problema infine per Simon Kjaer e Samu Castillejo, che hanno svolto lavoro defaticante con i compagni in campo ieri a San Siro.