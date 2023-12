È passato un mese da quandosi è fermato aper un problema al, ma per ilsembrano passati anni. La crisi di risultati dei rossoneri preoccupa l'ambiente ma il rientro del portoghese - per di più alla vigilia della gara più importante dell'anno per ora - fa rifiatare la parte rossonera di Milano. Ala squadra disi gioca le poche residue chance di qualificazione agli ottavi. Serve una combinazione di risultati per continuare il cammino in, serve vincere per andare almeno in. E a guidare il Milan ci sarà proprio il ritrovatoIl portoghese ha svolto anche oggi tutto l'allenamento con i compagni e vola verso una maglia dain Inghilterra. Certo, Rafa non potrà avere tanta benzina in serbatoio ma la sua presenza rinfranca tutta la squadra e apre nuove possibilità. È il giocatore che segna una differenza più marcata, è quello che sposta gli equlibri, come confermato anche dai numeri.Anche se non sarà al meglio, Pioli non può che puntare su di lui. L'allenatore emiliano ha organizzato nella giornata di ieri una partitella con la Primavera solo per testarne le condizioni.: ha giocato in scioltezza e sentito alcun fastidio. Le sue sgroppate saranno decisive contro un Newcastle che proprio sulla propria fascia destra pare carente. Il pur ottimo- più votato ad attaccare che a difendere - ha patito le pene dell'inferno nell'ultima sfida, strapersa con il Tottenham. Dalla sua zona sono partiti due dei quattro gol incassati dalla squadra di Howe che non è riuscita a contenere la velocità e tecnica di. Leao avrà visto e preso appunti.Una buona notizia, quella del ritorno a pieno regime di Leao, che si va ad aggiungere all'altra che ha caratterizzato la giornata del Milan, la 'discesa in campo' di. Rafa e Zlatan hanno uno splendido rapporto. I due si sono conosciuti ormai qualche anno fa, si sono annusati e hanno capito di essere fatti della stessa pasta. O forse meglio l'ha capito lo svedese, sempre diffidente verso i giovani talenti e, si sa, ben conscio del suo ego. "", aveva detto di lui. Non è quindi certo un caso che il portoghese sia stato il primo calciatore del Milan a riaccogliere, attraverso un messaggio sui social, Zlatan Ibrahimovic. Rafa ha ripostato sulle sue stories di Instagram un post dello svedese di qualche mese fa in cui si prendeva gli applausi dellaIbra è stato un mentore per Leao. "Quando giocavo bene, lui non mi diceva niente. Solo quando giocavo male mi parlava e mi dava consigli.mi ha insegnato l'importanza dell'essere concentrato sempre, dentro e fuori dal campo. Parliamo ogni volta che possiamo, ma non da colleghi o calciatori, ma da uomini". Parole, musica e ammirazione di un campione in fieri verso un altro che torna a lottare per il suo Milan. Tra i tanti nuovi ruoli, Ibra avrà anche quello di spingere Leao oltre i propri limiti.