Il Milan andrà alla ricerca dei tre punti al St. James' Park per sperare nell'impresa (per gli ottavi servono vittoria a Newcastle e la contemporanea sconfitta del PSG contro il Borussia Dortmund nell'altro match del girone) con un Leão pronto a guidare la squadra con tutto il suo talento. L’attaccante portoghese ha aumentato i giri del motore negli ultimi tre giorni e ora la lesione muscolare subita nella trasferta di Lecce un mese fa è alle spalle.



MUSAH IN MEDIANA - Con il ritorno di Leão nell’undici titolare contro il Newcastle, Pioli riporterà Pulisic sulla corsia di destra con Giroud che avrà il compito di tornare a determinare in questo tipo di sfide come nel suo passato in Premier League con le maglie di Chelsea e Arsenal. La scelte di Pioli per quanto riguarda la linea difensiva sono obbligate: davanti a Maignan ci saranno Calabria e Florenzi sulle corsie laterali con Hernández schierato nel ruolo di difensore centrale mancino al fianco di Tomori. A centrocampo Musah sarà ancora titolare nel ruolo di mezzala destra, Reijnders in regia e Loftus-Cheek come incursore a sinistra.



PROBABILE FORMAZIONE (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Hernandez, Florenzi; Musah, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.