Momento negativo per il Milan. La squadra di Marco Giampaolo non sa più vincere e con 4 sconfitte nelle prime 6 gare segna un record negativo nella storia recente del rossonera. C'è una speranza, che ieri è andata in gol: Rafael Leao.



Pagato 25 milioni di euro più ricchi bonus,il classe '99 portoghese sta dando ampie soddisfazioni alla dirigenza, dimostrando anche versatilità tattica all'allenatore abruzzese. E pensare che poteva vestire la maglia dell'Everton: in estate, i Toffees, avevano offerto più di 30 milioni di euro al Lille per Leao. Che però aveva già fatto la sua scelta.