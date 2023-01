Il Milan è al lavoro per blindare Leao, in scadenza di contratto a giugno 2024 con un ingaggio da 1,5 milioni di euro netti a stagione. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'attaccante portoghese sta pensando di accettare l'offerta dei rossoneri per un aumeto di stipendio nell'ordine dei 7-7,5 milioni di euro netti all'anno: non sarebbe più legato al pagamento del risarcimento da 19,5 milioni allo Sporting Lisbona, che resterebbe in carico a Leao e al Lille.



Manca l'accordo tra agenti, non semplice considerate le forze in campo: Ted Dimvula (procuratore ufficiale del numero 17), Jorge Mendes (ex procuratore che resta legato a Rafa) e papà António, quasi un agente aggiunto, molto presente e molto influente. Altro aspetto fondamentale è la clausola, che il Milan vorrebbe cancellare o tenere a quota 150 milioni, cifra attuale. Mendes, naturalmente, fa ragionamenti opposti: a lui converrebbe abbassarla per aumentare la libertà in future trattative. Dimvula è atteso a Milano all’inizio della prossima settimana per nuove discussioni.