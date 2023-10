Arrivano conferme per quanto riguarda le decisioni di Stefano Pioli sulle scelte in attacco. La novità principale dovrebbe essere un cambio nell’undici del Milan, che scenderà in campo questa sera a Marassi contro il Genoa. Rafa Leao dovrebbe restare in panchina, al suo posto farà il suo ingresso Luka Jovic, che finora ha collezionato soltanto qualche minuto. Una scelta dettata dalla necessità di far rifiatare i pezzi più pregiati.



OCCASIONE - L’attaccante serbo viene da stagioni buie, compresa l’ultima con la Fiorentina. Questa sera ha l’occasione di mettersi in mostra e di fugare i dubbi che lo circondano da quando è arrivato in extremis durante la passata sessione di mercato. Il numero 15 scenderà in campo con Okafor e Chukwueze in un tridente inaspettato.