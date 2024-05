Milan, Leão verso la seconda clamorosa esclusione

26 minuti fa



La sfida contro il Torino per il Milan servirà solo per le statistiche avendo già raggiunto aritmeticamente il secondo posto con la larga vittoria per 5-1 nell’ultimo turno di campionato contro il Cagliari. Ma le sorprese non mancheranno di certo: secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello sport Stefano Pioli escluderà Rafa Leao dall’undici titolare per la seconda partita consecutiva.