Milan-Lecce: a San Siro partita da '1', per i bookie è ancora Leao l’arma in più di Pioli

Reduce da quattro vittorie consecutive in campionato, sabato alle 15 ilospita ilper provare a consolidare il secondo posto in classifica. I betting analyst vedono tra 1,35 e 1,38 il segno «1», mentre si sale tra 7,75 e 9 per il colpo dei salentini, che non vincono da due mesi e sognano il colpaccio per tenere a distanza le zone calde del tabellone. Infine, il pareggio, risultato maturato all’andata con una clamorosa rimonta del Lecce da 0-2 a 2-2, vale ora 4,75 volte la posta. In particolare, un altro 2-2 viene proposto a quota 21; tra i risultati esatti comanda il 2,0, a 5,80, con l’1-0 a 6,50.

sarà ancora l’uomo in più per Stefano Pioli: il portoghese è entrato in sette azioni da gol nelle ultime sette partite con i rossoneri (quattro gol e tre assist), e vede proprio nel Lecce la sua vittima preferita in Serie A (4 reti, alla pari della Fiorentina). Per questo, un’altra marcatura di Leao contro i giallorossi si attesta a quota 2,62, appena dietro a Olivier Giroud, che prevale a 2,25. Per i salentini, invece, Nikola Krstovic e Roberto Piccoli vengono proposti rispettivamente a 5 e a 6, mentre per Nicola Sansone, che in carriera contro il Milan ha già segnato ben sei gol, tra cui quello dell’andata, si sale a 7,50.