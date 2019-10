Continua oggi l'ottava giornata di Serie A. Dopo le gare di oggi e in attesa del Monday Night tra Brescia e Fiorentina, a San Siro va in scena Milan-Lecce. Di seguito gli episodi da moviola della partita analizzati dalla redazione di Calciomercato.com:



MILAN – LECCE

PASQUA

SANTORO – COLAROSSI

IV: SERRA

VAR: PAIRETTO

AVAR: VIVENZI



82' Il Lecce chiede un altro rigore: Theo Hernandez spinge in area di rigore, per l'arbitro si può proseguire.



70' Tocco con la spalla di Biglia in area di rigore. L'arbitro lascia proseguire senza consultare il Var.



62' RIgore per il Lecce! Cross dalla destra di Farias, Babacar buca l'intervento, Conti libera l'area di rigore ma si porta il pallone avanti con il braccio. Non c'è tocco di testa per il difensore rossonero. L'arbitro inizialmente lascia correre poi, dopo un consulto al Var, assegna il rigore ai pugliesi. Decisione che appare corretta.



57' Il Lecce reclama un rigore! Mancosu entra in area di rigore, Biglia lo tocca da dietro. Il contatto sembra lieve.



12' Biglia in area di rigore: cross respinto di spalla da Lucioni: i rossoneri reclamano un rigore, la decisione dell'arbitro sembra corretta.



6' Babacar atterrato. Prima palla giocata dall'ex attaccante della Fiorentina, arriva Biglia che commette fallo proprio al limite dell'area.