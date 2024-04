è il secondo anticipo della 31esima giornata di Serie A con calcio d'inizio alle ore 15 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Pioli vuole il quinto successo di fila, Gotti rimanere imbattuto alla sua terza partita sulla panchina salentina.Ecco le scelte di formazione con i rossoneri iper-offensivi e con 4 punte in campo, Pulisic riportato nel ruolo di trequartista e Bennacer in panchina, mentre per i giallorossi c'è Krstovic e non Piccoli in attacco con Banda ad agire alle sue spalle.Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Chukwueze, Pulisic, Leao; Giroud.

Lecce (4-3-3): Falcone, Venuti, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Blin, Ramadani, Gonzalez; Dorgu, Krstovic, Banda.