Milan-Lecce, le pagelle di CM: Chukwueze indiavolato, Pulisic batte un record personale. Leão in forma strepitosa

: non paga il biglietto e assiste a una bella vittoria della sua squadra.: unico neo della formazione rossonera: troppo falloso è incerto.: ordinato e attento, prestazione senza macchie per il canterano rossonero. (dal 15’ st: minuti importanti in vista della Roma): fa il suo in un pomeriggio di assoluta serenità.: impegna severamente Falcone con un bolide nella distanza, solido in fase di copertura. Sembra gestirsi in vista della prossima sfida, fondamentale, contro la Roma in Europa League. (Dal 38’ st

: crea gioco e occasioni. Pensa e gioca sempre in verticale. Tuttocampista (dal 32’ st: regala un assist visionario per il 2-0 di Leão e calcia il corner da cui nasce il gol di testa di Giroud. Decisivo.: letteralmente indiavolato. Nella prima mezz’ora di gioco salta tutti gli avversari come se fossero birilli e poi regala un assist perfetto per il gol di Pulisic. Sempre propositivo anche nella ripresa. In grande crescita.: decimo gol in serie A, prima volta in doppia cifra in uno dei top 5 campionati europei. La realizzazione è da giocatore di altro livello: sinistro a giro sul palo più lontano. Ma impressiona molto anche per l’interpretazione del ruolo di trequartista: svaria su tutto il fronte e tocca tantissimi palloni con qualità e intelligenza tattica. (dal 15’ st: copre campo e spazi con ottima applicazione)

: timido nella prima frazione, straordinario protagonista della ripresa con l’assolo che chiude definitivamente la partita: gol numero 7 in campionato.: la solita sentenza sul gioco aereo: spiazzata di testa e gol numero 13 in serie A. Apre spazi per gli esterni offensivi. Eterno (dal 15’ st: sufficienza stiracchiata, arriva troppo debole su un paio di suggerimenti interessanti dei compagni in area di rigore): prosegue il grande momento in campionato e migliora anche la qualità del gioco. Può guardare con fiducia alla sfida di Europa League contro la Roma.

: riesce ad opporsi alle continue minacce rossonere solo in un paio di circostanze.: il pomeriggio è già complicato per via del grande livello degli avversari, l’ex Fiorentina però ci mette tanto del suo non chiudendo la diagonale sul gol che chiude la partita di Leão. Insicuro. (dal 24’ st Gendrey),: si fa sovrastare da Giroud sul gol del 2-0. Per caratteristiche fisiche va in grande affanno contro l’attacco del Milan.: come per il compagno di reparto, va in seria difficoltà quando il Milan cerca di entrare dentro al campo con i propri rapidi esterni.

: Chukwueze lo punta e lo salta con una facilità disarmante.: uno dei pochi a tenere sempre alto il livello di attenzione e concentrazione.:lottatore instancabile. Alza bandiera bianca solo nel finale di gara.nel primo tempo è l’unico che ha qualche spunto interessante. Nel cercare il gol in rovesciata si fa male. (dal 1’ st: caccia subito in porta appena è entrato in campo ma poi non vede più un pallone): centra la traversa dopo un ottimo inserimento in area di rigore. Gotti lo lascia a sorpresa fuori all’intervallo. (dal 1’ st: almeno ci mette un pizzico di vivacità in più. Suo l’unico tiro verso lo specchio da parte del Lecce)

: in evidente imbarazzo nel dover giocare in un ruolo non suo come quello di esterno destro di centrocampo.: intervento scellerato su Chukwueze e rosso che mortifica ogni speranza del Lecce.: può fare poco contro una formazione nettamente superiore alla sua.