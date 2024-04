Milan-Lecce: le probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Ilper allungare sulla Juventus terza in classifica, il Lecce per proseguire la striscia di risultati utili consecutivi dall’arrivo di mister Gotti in panchina. Si preannuncia una sfida ricca di contenuti tecnici a San Siro tra due squadre che amano giocare all’attacco.: Milan-Lecce: sabato 6 aprile 2024: Stadio Giuseppe Meazza (Milano): 15:00: DAZN (canale 214 del decoder Sky): DAZN: 31ª giornata di Serie A- Grande curiosità per vedere l’attacco rossonero tutto strappi e fantasia con Pulisic sulla trequarti e Chukwueze sulla destra. I salentini arrivano rinfrancati dall’ottima prestazione offerta con la Roma e vogliono provare l’impresa fuori casa. Fuori a sorpresa Piccoli e fiducia confermata a Krstovic. Dorgu titolare proprio contro una di quei club che lo stanno seguendo con attenzione in vista della prossima stagione.

: Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Adli; Pulisic, Musah, Reijnders, Leao; Giroud. All. Pioli: Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Blin, Ramadani; Dorgu, Piccoli, Banda; Krstovic. All. Gotti