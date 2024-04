Milan-Lecce, Leao-gol con l'uomo a terra. Scintille Pongracic- Pioli: 'Perché non avete buttato fuori la palla?'

, una partita carica di polemiche da parte della squadra ospite. Non solo per la contestata espulsione dial 45' per l'intervento a gamba tesa su, a scatenare la rabbia dei salentini la rete del 3-0 rossonero.- Il minuto è il 57', sul risultato di 2-0è lanciato a rete ma viene rimontato dache lo butta giù con una spallata, l'esterno svedese resta a terra resta a terra perché riceve una botta involontaria sulla nuca cadendo.

- L'episodio non va giù al Lecce, che prima invoca l'intervento del VAR per un possibile rigore (il silent check convalida la rete) e poi si lamenta per la condotta dei rossoneri, che non si sono fermati nonostante l'uomo a terra che metteva gli ospiti in una condizione di doppio svantaggio numerico. In particolare, i giallorossi ricordano di aver buttato fuori il pallone solo pochi minuti prima per permettere ai medici milanisti di entrare in campo per un problema alla caviglia occorso a- Una recriminazione che i giocatori del Lecce hanno fatto in maniera forte e diretta. Come riferito da DAZN infatti, il difensore croatoè andato verso la panchina del Milan e si è rivolto direttamente al tecnico rossonero: "Noi abbiamo buttato fuori il pallone prima, perché voi no?". Qualche scintilla e attimi di tensione, poi la situazione si è ricomposta.

- Polemica la dirigenza del Lecce in tribuna: dopo il gol di Leao, il presidenteè stato inquadrato dalle telecamere mentre