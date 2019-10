Milan-Lecce è il posticipo domenicale dell'ottava giornata di Serie A. A San Siro a partire dalle 20.45 andrà in scena una gara non semplice per entrambe le squadre divise in classifica soltanto da 3 punti nonostante l'evidente dislivello tecnico che divide le due rose. Se per Fabio Liverani però quella con i rossoneri sarà un'altra pagina di un libro sicuramente non semplice da scrivere per portare i salentini alla salvezza a fine stagione, per Stefano Pioli inizierà ufficialmente una nuova avventura tutt'altro che semplice e che dovrà cercare di portare il prima possibile il Milan in zona Champions League, obiettivo dichiarato al momento del cambio in panchina con l'addio a Marco Giampaolo.



LE STATISTICHE - Il Milan ha perso solo due delle 30 sfide di Serie A contro il Lecce e ha vinto tutte le ultime otto partite casalinghe contro i salentini. Il Milan inoltre non perde contro una squadra neopromossa da aprile 2018, contro il Benevento: da allora, per i rossoneri sei vittorie e tre pareggi. Il Lecce non vince in trasferta in Lombardia in Serie A da gennaio 2005. Tutti i sei punti ottenuti dal Lecce in questo campionato sono arrivati in trasferta: unica squadra insieme al Brescia ad aver ottenuto tutti i punti fuori casa. Nessuna squadra ha segnato meno gol (due) su azione rispetto al Milan in questo campionato: infatti il 67% delle reti rossonere è arrivato da calcio piazzato, la percentuale più alta nella Serie A 2019/20. L’unico giocatore di Lecce e Milan ad aver segnato contro l’avversaria di giornata in Serie A è Diego Farias, autore di un gol in trasferta contro i rossoneri nel marzo 2015 con la maglia del Cagliari.



A FINE PARTITA RESTA SU CALCIOMERCATO.COM PER LEGGERE L'APPROFONDIMENTO DI ALBERTO POLVEROSI PER 100ESIMO MINUTO.