Una sconfitta, pesantissima, nel derby contro l’Inter e un pareggio con qualche rimpianto nel debutto europeo contro il Newcastle: non una settimana semplice per il Milan, che ora attende il Verona nella quinta giornata di Serie A. I rossoneri si affidano alla carica di San Siro per riprendere il cammino: la squadra di Stefano Pioli, infatti, ha vinto le ultime quattro partite di campionate giocate in casa (contro l’Inter, infatti, era in “trasferta”). Ecco, quindi, che per gli esperti il segno «1» si gioca rispettivamente a 1,38 e 1,39; lontano, tra 8 e 8,50, il «2», con il Verona che non ha mai battuto i rossoneri a San Siro. Il pareggio, infine, si attesta tra 4,75 e 4,90. Tra gli altri palinsesti, l’Over 2,5 vale 1,75 volte la posta giocata, con l’Under a 1,95; allo stesso modo, il No Goal è nettamente in vantaggio sul Goal, a 1,70 contro 2,05. Tra i risultati esatti, spicca il 2-0 a 6,25, con l’1-0 a 6,50, mentre per il 3-0 e il 2-1 si sale a 9. Olivier Giroud comanda tra i marcatori, a 2 volte la posta, seguito da Rafael Leao e Noah Okafor a 2,50; quota che raddoppia, a 5, per Cyril Ngonge.