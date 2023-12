Tra i più seguiti, per la difesa del Milan, c’è Clement Lenglet dell'Aston Villa, ma in prestito dal Barcellona. Il difensore francese non sta trovando molto spazio ai Villains che comunque non vorrebbero privarsene a metà stagione. Il Corriere dello Sport indica delle importanti difficoltà economiche come principale ostacolo alla trattativa. Gli inglesi pagano il 75% del ricco stipendio del giocatore (6 milioni), azione che il Milan difficilmente ripeterebbe.