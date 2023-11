Tra i migliori in campo Rubén Loftus-Cheek commenta il successo ottenuto dal Milan sul Psg al sito della UEFA: "Abbiamo una squadra davvero talentuosa e penso che possiamo andare lontano. Avevo bisogno solo di giocare ed essere fiducioso, è stata una grande prestazione di squadra. Ora siamo di nuovo in gioco per il girone".