Krzysztof Piatek è la certezza del Milan, di oggi e di domani. Chi sarà invece accanto a lui a completare il parco attaccanti in futuro è ancora da definire. Non si può certamente parlare di caso, ma le ultime dichiarazioni dell'agente rimandano a fine stagione ogni discorso per Patrick Cutrone, parzialmente chiuso dal polacco. Subito è scattato il toto-partner per il Pistolero, in caso di addio di Cutrone, e la prima pista ha portato a una soluzione 'interna': André Silva, ceduto in prestito al Siviglia la scorsa estate.



PATTI CHIARI - I primi ragionamenti sul futuro di Cutrone tuttavia non vanno a spostare la situazione per l'attaccante portoghese, visto il diritto di riscatto inserito dal Milan e dal Siviglia nel contratto di cessione, ma vanno a rafforzare la posizione dei rossoneri: non ci saranno trattative e non ci saranno sconti, se gli andalusi vorranno acquisire a titolo definitivo Silva lo dovranno fare alle condizioni prefisse, ossia 39 milioni di euro pagabili in più esercizi che andranno ad aggiungersi ai 4 già versati per il prestito. Attenersi ai contratti firmati senza deroghe, politica ferma di Leonardo e di Elliott da applicare anche agli acquisti, si veda la volontà di esercitare il diritto di riscatto a 35 milioni per Bakayoko. La palla passa a questo punto interamente nelle mani del Siviglia e proprio qui risiede il nodo della vicenda, perché qualcosa si è inceppato in Andalusia: dopo un avvio super in termini realizzativi, André Silva si è fermato e nel 2019 ha messo a segno solo due reti, una in Coppa del Re il 10 gennaio (andata con l'Athletic) e uno il 26 gennaio in Liga (Levante). La fiducia di Machin non manca e il suo impiego è costante, ma il club non ha ancora deciso se riscattarlo o meno alle condizioni stabilite con i rossoneri. Dal Milan però arriva un segnale forte: niente sconti, il prezzo di André Silva è già fissato e con l'incasso della sua cessione anche trattenere un pezzo chiave come Bakayoko diventerà più semplice. @Albri_Fede90