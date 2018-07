Quella che sembrava solo una mera tentazione sta diventando qualcosa di più concreto. Il nuovo Milan di Elliott vuole Gonzalo Higuain, è lui il preferito per rinforzare un attacco che è il vero anello debole della rosa rossonera. La regia è tutta del nuovo direttore tecnico Leonardo, pronto a scrivere un copione da favola. Perché portare il Pipita a Milanello sarebbe davvero un grande colpo in grado di ridurre la distanza con le possibili concorrenti per un posto in Champions League.

CONTATTO CON L'AGENTE - Il suo ingresso in società non è ancora stato ufficializzato ma Leonardo è già molto attivo. Si sta sviluppando un'interessante asse di mercato tra Milan e Juventus: Higuan in rossonero con Bonucci pronto a tornare a Torino. La trattativa è ancora in una fase embrionale ma c'è la voglia di tutte le parti a sedersi intorno a un tavolo per trovare i giusti incastri. La novità è c'è stato, secondo quanto appreso da calciomercato.com, un primo contatto telefonico tra il nuovo direttore tecnico e Nicolas Higuain, fratello e agente di Gonzalo che ha già fatto sapere di gradire la soluzione.

DUE CONDIZIONI - Sono due le condizioni necessarie affinché si possa concretizzare uno degli scambi più pazzeschi della storia del calcio italiano. La prima riguarda l'apertura di Allegri a un ritorno di Bonucci dopo i duri contrasti che hanno generato la separazione solo 13 mesi fa, anche per ragioni di bilancio.

. La seconda è quella di superare la concorrenza del Chelsea che è tornato fortemente in agguato, pronto a ricostruire la coppia Sarri-Higuain. Leonardo però può essere fiducioso, il primo approccio con chi rappresenta Gonzalo ha portato i risultati sperati. Il Milan chiama Higuain, pronto a scrivere un finale da favola...