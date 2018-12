Il Milan guarda al presente ma anche al futuro, con il radar puntato su diversi giovani. Uno di questi è Josè Machin, mezzala classe 1996 in forza al Pescara con un passato diviso tra Barcellona, Malaga e Roma. Machin piace anche al Torino che ha già avviato una discussione in vista della prossima stagione con il presidente Sebastiani.



INCONTRO A CASA MILAN - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, venerdì scorso a casa Milan Leonardo ha incontrato l'agente Donato Di Campli. Si è discusso del futuro di Machin, il club rossonero ha preso informazioni e seguirà con attenzione il guineano, ma di origini spagnole, durante il corso della stagione. Il Pescara, per bocca del suo presidente Sebastiani, ha già aperto a una eventuale cessione: 'I pezzi pregiati della rosa non si muoveranno a gennaio anche se magari potremmo già stabilire delle condizioni per l’estate prossima'. Al momento non vi sono trattative avviate, ma il nome di Machin entra nella lista dei giocatori sul quale Leonardo ha posato gli occhi.