Dopo otto anni Leonardo torna al Milan. L'ultima esperienza in rossonera fu da allenatore, adesso con Elliott il brasiliano ha assunto la carica di direttore dell'area tecnica al posto dell'esonerato Massimiliano Mirabelli. Calciomercato.com vi riporta integralmente la conferenza stampa di presentazione dell'ex Psg.



SULLE PRIME SENSAZIONI: "Io avrò un ruolo rispetto a quello che il Milan produce. Dall'alto ho visto un grande interesse per il calcio, una struttura giovane e capace. Sono felice per come mi hanno scelto, è stato uno studio di mercato. C'è stato un percorso fra di noi, fino alla decisione finale di lavorare insieme. E' un inizio, abbiamo bisogno di tempo però la mia è una storia di venire qui dopo 9 anni, solo il fatto di incontrare di nuovo persone così è stato emozionante".



SULLA TRATTATIVA CON LA JUVENTUS: 'Non ho incontrato solo loro, siamo arrivati durante il mercato e in ritardo quindi avevamo l'obbligo di rivedere tante persone. Siamo molto legati al Financial Fair play, non sarà un mercato folle. Cercheremo di fare un mercato saggio e moderato. La situazione parte per un desiderio di Leonardo Bonucci, poi vedremo se si potrà realizzare meno. Dobbiamo vedere se si può fare o meno, parte da una idea sua molto tranquilla".



SE E' LA PIU' GRANDE SFIDA POST GIOCATORE: 'E' sempre difficile però non credo che sei così distante della realtà. I ritorni sono sempre difficili, qui c'è un pezzo della mia vita. Io qui sono diventato adulto, avevo 27 anni ma ho smesso di giocare qui. Tutta la mia vita da adulto è legata a Milano, quindi penso che sia una sfida importante. Non è la mia sfida, penso che ci sia un equilibrio di quello che può essere l'idea, la realizzazione, mi piace'.



SULLE CESSIONI E IL VALORE DELLA ROSA: 'Non c'è un giudizio per chi ha lavorato prima, negli ultimi anni ci sono stati due passaggi di proprietà. E' chiaro che cambia, che la squadra subisca dei cambiamenti. Arrivano persone con idee diverse, la squadra nella seconda parte del campionato ha fatto bene, facendo crescere il valore. Chi ha giocato meno ed è arrivato l'anno scorso diventano situazioni da vedere, probabilmente andranno via'.