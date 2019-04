Uno è destinato a partire, l'altro potrebbe farlo. Il Milan che inizierà la stagione 2019-2020 non avrà in panchina Gennaro Gattuso, indipendentemente da quello che succederà nelle ultime quattro giornate di campionato, l'allenatore calabrese potrebbe essere seguito a ruota dal direttore dell'aria tecnica Leonardo. Il condizionale è d'obbligo, ma la possibilità è concreta e, a differenza dello storico 8 rossonero, è strettamente legata agli affari di campo, alla qualificazione o meno del Milan all'Europa che conta.



SOTTO ACCUSA - Leo, il cui nome secondo il Corriere della Sera è stato preso in considerazione (in realtà senza troppa convinzione) come possibile traghettatore dal post Torino alla fine del campionato, ha gli occhi addosso. Nel prossimo mese si gioca molto, in caso di fallimento potrebbe essere costretto a lasciare il posto da direttore tecnico. Posizione che verrà comunque messa in discussione da Elliott, che in estate ha dato l'ok per investimenti rivelatisi infruttiferi. Leo dovrà rispondere di Higuain, Castillejo, Laxalt, ma anche di Caldara, di fatto fuori per tutta la stagione per infortunio. Giocatori costati tanto, che hanno reso poco.