Seconda sconfitta consecutiva per il Milan, che dopo il derby cade anche contro la Sampdoria. A fine partita Leonardo ha parlato a Dazn: "​Il derby è passato da due settimane, ci sono state di mezzo le nazionali e i giocatori che sono andati via. Non è stata una delle prestazioni migliori, al di sotto di quelle prima del derby. Detto questo abbiamo avuto una buona reazione, potevamo pareggiare e abbiamo fatto dei tentativi di forza e con il cuore nel secondo tempo. Ora è il momento di stare calmi, dobbiamo essere molto tranquilli, non è il momento di processi o situazioni che non ci sono. Ci stanno dei momenti complicati, due sconfitte di fila, ma siamo ancora quarti, abbiamo 51 punti. La Lazio deve vincere due partite per raggiungerci, la Roma non può".



SULLO STADIO - "Non è solo nostra l'idea, ma è quella di qualsiasi squadra di alto livello cercare soluzioni più adatte al calcio di oggi. Il Milan è sempre all'avanguardia in questi discorsi, ma è complicato perché subentrano molti protagonisti oggi. È normale che un club come il nostro pensi ad un impianto europeo, che permetta di inserire nuovi introiti e soluzioni diverse".



SU KESSIE - "Nessuno strascico, abbiamo chiarito dopo il derby. I giocatori si sono scusati, noi come società siamo stati chiari e la scelta di metterlo in panchina dipende da tanti fattori. Sulla parte tecnica l'allenatore è completamente libero, lui è stato via per la nazionale e ha fatto solo un allenamento". SUGLI EPISODI - "Il rigore su Piatek? Non voglio far polemiche e mantengo la calma, ma questo episodio ha condizionato la partita. Murru non tocca la palla, sbilancia Piatek ed era rigore. E c'è anche un altro episodio sul fallo di mano di Praet, mi sembra abbastanza chiaro. Abbiamo visto tutti, ma questo è un momento in cui avere tranquillità, siamo ancora quarti e mancano nove partite, sarà dura per tutti".



SU GATTUSO - A Sky Sport, poi, Leonardo ha parlato del futuro di Rino Gattuso: "Il futuro di Gattuso non è la priorità. Le sue parole di ieri non mi danno fastidio. Se si vince con lui in panchina un giorno sarebbe una cosa bellissima, ma due mesi sono lunghi, non so cosa succederà per tutti".