Tanti i nomi che si inseguono per la panchina del Milan. Come riporta Sportmediaset, in pole c'è Eusebio Di Francesco, esonerato dalla Roma nel corso di questa stagione; dietro all'ex Sassuolo c'è Marco Giampaolo della Samp, ma attenzione anche a Sarri. Il manager del Chelsea è tentato, Leonardo potrebbe giocarsi la carta Insigne per convincerlo a lasciare Londra.