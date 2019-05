Leonardo è pronto a lasciare il Milan. Oggi il brasiliano si dimetterà dall'incarico di direttore tecnico del club rossonero. Per il suo futuro ci sono due strade: tornare in patria a lavorare per la Seleçao oppure tornare al Paris Saint-Germain.



Come si legge sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, la proprietà qatariota dei campioni di Francia sta pensando al suo ritorno per sostituire Antero Henrique. Direttore sportivo portoghese in Ligue 1 come Luis Campos (Lille), candidato a prendere il posto di Leonardo al Milan.