Milan, Leoni primo obiettivo per la difesa: tra valutazione e concorrenza, la strategia di Tare

L'intuizione di gennaio ha portato i risultati sperati e orasembrano anche pochi in relazione al valore e alle prospettive di Giovanni Leoni. Il difensore classe 2006 ha impressionato gli addetti ai lavori nelle 17 presenze totalizzate con il club ducale,. Massimiliano Allegri ha seguito più volte il Parma in questa stagione, talvolta anche dal vivo al Tardini, ed è rimasto letteralmente stregato dalla personalità di un difensore che è entrato con forza nel mirino del Milan tanto da diventare il primo obiettivo per rinforzare un reparto, quello difensivo, che vedrà l'addio di

- Nei prossimi giorni il Parma parlerà con l'entourage di Leoni per fare il punto della situazione: l'idea sarebbe quella di puntare sull'ex Sampdoria almeno per un'altra stagione ma al richiamo delle big è forte e può aprire ad altre soluzioniLa speranza del dirigente rossonero è quella di definire presto soprattutto la situazione di Theo Hernandez all'Hilal perché con gli eventuali 35 milioni di euro della cessione andrebbe subito a bussare alla porta del Parma per Leoni. Una strategia chiara che mira ad anticipare la concorrenza anche se le tempistiche potrebbero essere più lunghe dato che gli emiliani non hanno fretta di cedere il loro prezzo pregiato.