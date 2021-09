Oltre ai dubbi su Zlatan Ibrahimovic, non arrivano buone notizie per Stefano Pioli anche da Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista francese, infatti, era uscito infortunato durante il secondo tempo della sfida contro la Lazio e oggi sono arrivati gli esiti dell'esami strumentali a cui si è sottoposto.



LESIONE - I test clinici hanno evidenziato una soffusione emorragica al soleo del polpaccio sinistro. Un problema che, ad esempio lo scorso maggio 2020 accusò anche lo stesso Ibrahimovic che allora recuperò in non meno di 35 giorni.