Confermate le prime sensazioni sull'infortunio di Ballo-Touré. Il difensore del Milan ha subito una lesione all'adduttore nell'ultima partita giocata con il suo Senegal in Coppa d'Africa. Per lui torneo finito. Lo ha comunicato la Federcalcio senegalese, spiegando che la lesione terrà fuori il difensore per 3 settimane.