Il Milan perde altri pezzi in vista della super sfida di domani con il Liverpool. Gli esami a cui si è sottoposto Pietro Pellegri, uscito per infortunio durante la sfida con la Salernitana, hanno confermato la presenza di una lesione al muscolo lungo adduttore destro. Un nuovo controllo è previsto fra una decina di giorni.



STOP LEAO - Si ferma anche Rafael Leao che, come aveva già anticipato Pioli dopo la Salernitana, aveva rimediato una botta: si tratta di una forte contusione muscolare alla coscia posteriore destra, un trauma che di fatto ha causato una piccola lesione muscolare del bicipite femorale.