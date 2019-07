Arrivano aggiornamenti circa le condizioni di Theo Hernandez, il terzino sinistro del Milan uscito per un problema alla caviglia dalla sfida di International Champions Cup contro il Bayern Monaco: "​Il difensore di AC Milan Theo Hernández ha sostenuto oggi una risonanza magnetica alla caviglia destra a seguito dell'infortunio subito nel corso del recente incontro del torneo ICC contro il Bayern Monaco. L'esame ha evidenziato una lesione capsulo-legamentosa, per la quale verrà effettuata una ulteriore valutazione clinica e strumentale fra due settimane".



BRUTTA NOTIZIA - Non una semplice distorsione, quindi, per il terzino arrivato dal Real Madrid per 20 milioni di euro. Un infortunio più serio del previsto, che necessita di nuove valutazioni. 40 minuti da migliore in campo contro il Bayern per Theo Hernandez, poi la caviglia che si gira.