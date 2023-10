Le nazionali fanno male ancora una volta al Milan, si ferma Samuel Chukwueze: l'attaccante nigeriano si è infortunato con la Nigeria, una lesione muscolare che lo costringerà ai box. Lo rende noto il club rossonero in una nota sul proprio sito ufficiale: "Samuel Chukwueze ha già fatto rientro a Milanello poiché, mentre era con la sua Nazionale, ha riportato una lesione al bicipite femorale sinistro che gli ha impedito di prendere parte alla sfida contro il Mozambico. Il ritorno dei restanti nazionali, invece, è previsto nelle prossime 48 ore".



TEMPI DI RECUPERO - I tempi di recupero per questo tipo di problematica si aggirano intorno alle quattro settimane, circa un mese di stop. Chukwueze non sarà dunque a disposizione di Stefano Pioli per le prossime sfide cruciali che attendono il Milan tra Serie A e Champions League: Juventus, Paris Saint-Germain, Napoli, Udinese, ancora PSG a Milano e Lecce. Probabile che il ritorno si concretizzi solo dopo la sosta per le nazionali di novembre.