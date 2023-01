Brutte notizie per il Milan. Gli esami cui è stato sottoposto Fikayo, uscito al 24' della sfida contro la Lazio per infortunio,La situazione verrà rivalutata tra una settimana. La sua presenza nel derby contro l'Inter, in programma domenica 5 febbraio, è a forte rischio.Per il difensore inglese è il terzo infortunio all'anca della carriera dopo quelli del novembre 2021 e del dicembre 2019, con il Chelsea.