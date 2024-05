Milan, l'esito degli esami per Chukueze: c'è lesione, quanto starà fuori

sembrava l'uomo più in forma del comunque difficile momento che stata attraversando ilprima della vittori aper 5-1 sul Cagliari, ma l'esterno d'attacco nigeriano è stato costretto a dare forfait nel corso dell'intervallo della sfida dopo che, poco prima del duplice fischio dell'intervallo era stato costretto a fermarsi per un problema muscolare.per Stefano Pioli in vista delle ultime due partite contro Torino e Salernitana dato che l'ex-Villarreal ha subitol'ennesima di questa stagione travagliata per i rossoneri.

Samuel Chukwueze nella partita con il Cagliari ha riportato una lesione di primo grado del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra, l’evoluzione verrà controllata con una nuova risonanza settimana prossima.Con un calendario che vede il Milan scendere in campo sabato 18 maggio alle 20.45 contro il Torino e nel corso del weekend del 26 maggio nell'ultima giornataQuesto genere di infortuni tendenzialmente richiede non meno die, anche se fra una settimana dovesse infatti arrivare l'esito positivo, servirà tempo per la riatletizzazione del muscolo. Più facile che Chukwueze parta invece con la squadra per l'amichevole con la Roma che si disputerà il 31 maggio in Australia.