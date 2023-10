Si è fermato nel riscaldamento al Parco dei Principi di Parigi, Luka Jovic, che non ha preso parte a Psg-Milan neppure entrando dalla panchina. Gli esami ai quali il serbo si è sottoposto nella giornata di oggi hanno dato il seguente esito:



"I controlli strumentali a cui è stato sottoposto Jovic non hanno evidenziato lesioni muscolari all'adduttore ma solo un affaticamento", afferma Sky. Il Napoli è vicino, si gioca domenica sera e quindi il numero 15 è da considerarsi ugualmente in dubbio, ma l'eventuale stop non dovrebbe protrarsi oltre.