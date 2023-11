Brutta notizia in casa Milan. Dopo l'infortunio patito nella gara con il Lecce, è arrivato oggi l'esito delle risonanze effettuate oggi su Rafael Leao e Davide Calabria, usciti entrambi malconci dalla sfida del Via Del Mare.



LEAO - Al portoghese è stata riscontrata una lesione di primo grado del bicipite femorale destro. Non sono stati resi noti i tempi di recupero che saranno valutati nel dettaglio nelle prossime ore ma la certezza è che Pioli non potrà contare sul suo giocatore migliore per qualche settimana.



CALABRIA - Per il capitano del Milan invece si tratta di un'edema da sovraccarico del flessore semitendinoso sinistro, sono state escluse lesioni per il terzino.