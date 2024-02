Milan in Europa League: quanto valgono gli ottavi e il precedente della Juventus

Federico Russo

Dopo la vittoria per 3-0 dell'andata il Milan perde 3-2 in Francia contro il Rennes e si qualifica ugualmente per gli ottavi di finale di Europa League. Il sorteggio ha decretato che i prossimi avversari dei rossoneri saranno i cechi dello Slavia Praga, sfida inedita. Andiamo a vedere però quanto valgono per i rossoneri questi ottavi di finale passando in analisi tutte le cifre, dal bonus play off fino al market pool. Queste cifre le riporta Calcio e Finanza.



IL PUNTO - L'eliminazione ai gironi della Champions League ha ridotto inevitabilmente i premi della Uefa per la stagione corrente, che saranno quindi lontani dagli oltre 85 milioni fatti registrare nella stagione passata, grazie all'ottimo percorso nella massima competizione europea che ha portato i rossoneri fino alle semifinali, venendo eliminati poi dai cugini nerazzurri. Si legge che per i rossoneri giocare l'Europa League non frutta un bonus per la partecipazione, dal momento che è stato incassato quello per la presenza in Champions League, e neanche quello, per il ranking decennale storico, visto che anche in questo caso l'incasso è riferito alla massima competizione europea. Questa partecipazione però permetterà di contare sul market pool, per il quale le stime si basano sui dati ufficiali della Juventus nel financial report della Uefa della passata stagione. Infatti i bianconeri nella stagione passata dopo essere stati eliminati ai gironi di Champions (con PSG,Benfica e Maccabi Haifa) hanno raggiunto le semifinali di Europa League, venendo eliminati poi dai futuri campioni del Siviglia, incassando 3,1 milioni. Facile pensare quindi che qualora il percorso europeo dei rossonero si fermasse nei turni precedenti l'incasso sarebbe più basso. A questa voce bisogna aggiungere anche ovviamente gli incassi del botteghino e i bonus per i passaggi del turno. Da sottolineare però che i rossoneri hanno già incassato 46 milioni di euro di premi dalla Uefa per la qualificazione in Champions League a cui si aggiungeranno quelli dell'Europa League. Ne deriva quindi che il percorso in Europa League per i rossoneri ha fruttato i seguenti ricavi: 3,1 milioni dal market pool, 0,5 milioni bonus play off, 1,2 milioni bonus ottavi di finale.



PIANO SPORTIVO - Vista l'attuale situazione in campionato, con l' Inter in fuga e quasi irraggiungibile l'Europa League diventa una priorità, oltre che da un punto di vista economico anche da un punto di vista sportivo. Arrivare in fondo alla competizione e possibilmente vincerla rappresenterebbe la chiusura di un cerchio e un avanzamento nel processo di crescita della squadra che negli ultimi due anni ha vinto uno scudetto e giocato una semifinale di Champions League. Il sorteggio è stato benevolo, avendo scongiurato i pericoli principali rappresentati da Bayer Leverkusen e Liverpool, ma tuttavia ha presentato un avversario da non sottovalutare. Infatti i cechi sono passati come primi nel girone, obbligando la Roma a giocare il play off contro il Feyenoord, dopo averla anche sconfitta per 2-0. Le ultime uscite hanno risuonato come un campanello di allarme visto il poco equilibrio mostrato dalla squadra, dovuto al poco filtro del centrocampo e i troppi spazi lasciati dietro, come dimostrano i 7 gol incassati nelle partite contro Monza e Rennes. Domenica a San Siro arriverà l'Atalanta, una delle squadre più in forma del campionato, occorrerà riprendere il ritmo precedente alle ultime due uscite per difendere il piazzamento Champions e farsi trovare al meglio in vista dell'andata di Europa League contro i cechi.