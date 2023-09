Fodéha lasciato ile Milano per diventare il nuovo terzino sinistro del, Il senegalese ha affidato a un post su Instagram il saluto ai nuovi tifosi e l'addio a quelli ormai della sua passata squadra. Ecco quello che ha scritto.- "Nuovo capitolo, nuova squadra, nuovo paese. Sono davvero entusiasta di unirmi ai London's Original e non vedo l'ora di vivere la fantastica atmosfera di Craven Cottage. Grazie Milan e grazie ai nostri tifosi per le ultime due stagioni, continuerò a seguirvi ragazzi".