Getty Images

Milan, Liberali fa doppietta con l'Italia Under 19: pareggio con la Spagna

Cristian Giudici

49 minuti fa



Altro pareggio per l'Italia Under 19 nella seconda giornata dell'Elite Round per la qualificazione agli Europei. Dopo l'1-1 con la Lettonia, gli Azzurrini allenati da Bollini fanno 2-2 con la Spagna.



La Spagna passa in vantaggio con Monserrate Pueyo al 17'. Senza lo squalificato Francesco Camarda, un altro talento del Milan, Mattia Liberali ribalta il risultato con una doppietta segnando al 29' su rigore e all'84' su assist di Magni. Poi a un minuto dal novantesimo arriva il rigore trasformato da Antonio Cordero per il 2-2 finale.



Martedì 25 marzo l'Italia gioca contro la Francia (calcio d'inizio alle ore 15).