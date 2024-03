Milan, l’idea per il futuro di Terracciano

Convocato con la Nazionale under 20 italiana, Filippo Terracciano ha una buona occasione per mettere minuti nelle gambe dopo questa prima fase di ambientamento al Milan. Il club rossonero crede molto nell’investimento fatto a gennaio dal Verona e l’idea sarebbe quella di vederlo con più continuità in campo nella prossima stagione sia da esterno destro difensivo che da centrocampista.